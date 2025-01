Sporting Sala Consilina: trasferta con il Pomezia per i salesi

Si torna sul parquet nella Serie A di futsal dopo una settimana rovente con tre gare nel giro di sette giorni. Lo Sporting Sala Consilina lo scorso venerdì ha battuto il Manfredonia per 4-1 per cedere poi al fanalino di coda Benevento, per 2-1, martedì nel turno infrasettimanale.

I salesi cercheranno pronto riscatto nella quattordicesima giornata dove saranno di scena in trasferta, al sabato alle ore 18:00. Match sul parquet del Pomezia, appaiato in classifica con 18 punti proprio alla compagine che gioca le sue gare interne nel Palazzetto di San Rufo.

A margine della sconfitta di martedì il tecnico del salesi Cipolla aveva analizzato cosi la sfida: “Una partita bella ed equilibrata, entrambe le squadre hanno provato a superarsi. Mi dispiace per non aver gestito bene il vantaggio, ma pensiamo già alla prossima partita.”