Sporting Sala Consilina, il patron Detta: “Dietro questa vittoria c’è un intero territorio”

Lo Sporting Sala Consilina, dopo aver vinto la Coppa Italia di categoria, ha centrato anche la promozione nella Serie A del futsal nazionale. Dopo la meritata promozione nella massima serie di calcio a 5 non sono mancate le parole di gioia del post gara del club salese.

Sporting Sala Consilina: le parole di mister Fabio Oliva

Il tecnico dei salesi Fabio Oliva, ai microfoni del club, ha dato pieno merito ai suoi ragazzi affermando: “È tutta loro, ho dei ragazzi eccezionali, un gruppo di collaboratori straordinario, ognuno di loro ha contribuito enormemente a questo traguardo. Dedico questa promozione alle mie bambine, Fabrizia e Ludovica, ed a mia moglie Simona, senza il loro supporto non potrei andare lontano”.

L’emozione di Antonio e Giuseppe Detta

Non potevano mancare, poi, le dichiarazioni del numero uno del club Antonio Detta che risalta la vittoria per l’intero territorio: “Dietro questa vittoria c’è un intero territorio che ha spinto questi ragazzi che hanno meritato pienamente la promozione. Un obiettivo raggiunto grazie ad un gruppo squadra unico e uno staff eccezionale, lo Sporting Sala Consilina si è mosso all’unisono per questo sogno e merita di viverlo appieno. Ringrazio soprattutto tutti gli amici che ci sostengono, i dirigenti, le Autorità che ci hanno supportato, e infine ma non per ultimo la mia famiglia, che mi sostiene da anni in questa grande ed emozionante avventura”.

A chiudere il copresidente Giuseppe Detta: “Un sogno che si realizza, cercata, voluta, conquistata, questa Serie A è tutta per noi adesso. Traguardo raggiunto? No, quello sarà il prossimo. Chi indossa questi colori deve sapere che il nostro motore è l’ambizione, ora godiamoci il momento”.

Prossima gara a San Rufo

Lo Sporting Sala Consilina tornerà ora in campo il prossimo sabato prossimo al Centro Sportivo Meridionale, a San Rufo alle ore 18:00 contro la Sicurlube Futsal terza forza del girone C di Serie A2.