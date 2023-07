Sport, Salute e Benessere un programma che ha come scopo quello di proporre in maniera semplice e immediata stili di vita correlati alla pratica di un’attività sportiva, quale veicolatore di benessere fisico e psichico. Attraverso i vari esperti delle attività sportive si viaggerà nel mondo delle novità in campo sportivo e nei segreti dei vantaggi che derivano dalla pratica di essi.

Puntata speciale dedicata alle piccole campionesse di ginnastica artistica dell’ASD FASANA di Omignano Scalo.