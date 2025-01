Sport: il punto sulla prima categoria Girone H

Ritorna alla vittoria la Poseidon che supera il Real Carillia per 3-1, grazie ai soliti Forlano e Santese, mantiene la vetta momentanea della classifica l’Atletico Pisciotta travolgendo il Club Serre a domicilio con poker con protagonista Senese, autore di una tripletta; vittoria anche per l’Atletico Agropoli Cilento sul Real Palomonte, ancora una volta decisivo Barone con una doppietta. Successo nelle retrovie per il Faraone e lo Sp. Palomonte che rispettivamente superano Real Bellizzi e Pro Sala.

Prima Categoria Girone H

Poseidon – Real Carillia 3-1

Pro Sala – Sp Palomonte 0-1

Pixous – Atl Battipaglia 1-2

Stella Cioffi – Pol. Marina 4-0

Real Bellizzi – Faraone 1-2

Club Serre – Atl Pisciotta 0-4

Real Palomonte – Atl Agropoli Cilento 1-3



Classifica

Atl Pisciotta 38

Poseidon * 37

Atl Agropoli Cilento 36

Atl Battipaglia * 26

Stella Cioffi 23

Faraone 17

Real Bellizzi * 16

Pixous 16

Club Serre 14

Sp Palomonte * 14

Real Palomonte 13

Real Carillia 13

Pro Sala 12

Pol Marina 7



*Una partita in meno