Spazzatura lanciata da un’auto che percorreva ad alta velocità la SP72 a Monte San Giacomo. La sindaca: “Troveremo il cafone maleducato”

Lancio di sacchetti pieni di spazzatura da un’auto in corsa sulla SP 72 a Monte San Giacomo. Un fenomeno che purtroppo interessa troppi comune, ma che la sindaca Angela D’Alto ha voluto denunciare sul web promettendo di risalire al “cafone maleducato” autore del gesto.

I fatti: ecco i dettagli

L’episodio si è verificato in tarda serata di ieri, ma la sindaca non ha perso tempo: insieme a due operatori ecologici, si è recata sul luogo dell’incidente per raccogliere tutti i sacchetti abbandonati. La determinazione nel risolvere questa situazione incivile si è dimostrata immediata.

Una volta raccolti, i sacchetti sono stati attentamente esaminati per individuare qualsiasi indizio che possa portare all’identificazione dell’autore di questo atto irresponsabile. La sindaca e il suo team si sono impegnati a seguire questa pista fino alle sue ultime conseguenze.

Le dichiarazioni della sindaca Angela D’Alto

“Che sia un gesto di mera inciviltà o addirittura un gesto provocatorio e di sfida, scrive Angela D’Alto, viste le modalità, è bene che si sappia che in ogni caso non resterà impunito. In questo Comune non sarà mai più tollerato nessun atto di maleducazione, nessun comportamento di sopraffazione, nessuna condotta lesiva del decoro della comunità tutta e della dignità altrui”.