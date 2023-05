Sp342, attesa per l’avvio dei lavori tra Roscigno e Corleto Monforte

Buone notizie per la viabilità nel comprensorio degli Alburni. La prossima estate, infatti, partiranno i lavori per la Sp342/B. Lo ha annunciato il sindaco di Roscigno Pino Palmieri. Il cantiere dovrebbe aprire tra giugno e luglio, determinando così la fine di disagi ormai decennali.

I lavori in programma

L’intervento interessa un tratto si strada in località Sant’Andrea, in direzione Corleto Monforte. La strada da tempo versa in condizioni non ottimali e negli ultimi anni erano state segnalate ulteriori criticità. Una frana, inoltre, aveva portato al cedimento di una parte della carreggiata tanto che il sindaco Palmieri dovette disporne la chiusura nel 2020. La provincia si era limitata ad installare dei blocchi di cemento per delimitare la parte caduta e consentire il transito su una corsia.

I disagi dovuti alla chiusura della Sp342

I problemi sulla Sp342 sono cominciati nel 2010 quando un esteso movimento franoso impose la chiusura dell’arteria riaperta soltanto sette anni dopo, in seguito ad un primo intervento di sistemazione e poi nuovamente interdetta per alcuni mesi al traffico.

Solo nell’ultimo anno l’iter per l’avvio dei lavori ha avuto una accelerazione con il completamento dell’iter progettuale e l’appalto. Il cantiere avrebbe dovuto aprire già un anno fa, poi lo slittamento. Ma questa estate finalmente partiranno le opere dopo 13 anni dal movimento franoso.