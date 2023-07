SP269 Ascea – Ceraso: polemiche sui ritardi nei lavori

«La SP269 presenta una serie di criticità e una seria condizione di pericolo determinata in particolare da eventi calamitosi che hanno provocato frane e smottamenti. Nel luglio 2020 è stato approvato, in linea tecnica, il progetto definitivo dei lavori. Con una mia interrogazione discussa in consiglio provinciale, ho evidenziato la necessità di porre in essere azioni risolutive a tutela della pubblica e privata incolumità e ho chiesto delucidazioni sulle azioni che l’Ente avrebbe sostenuto». Così il consigliere provinciale Giuseppe Del Sorbo.

La replica della Regione

Sul caso la Regione ha comunicato l’espletamento delle procedure di gara. «Sono in corso, al momento, proprio le verifiche dei requisiti prescritti e, a risultati acquisiti, l’intervento sarà contrattualizzato con consegna dei lavori che potrà avvenire anche in modalità anticipata sotto riserva», si legge in risposta all’interrogazione. Eppure, replica Del Sorbo, Ad oggi, dell’inizio dei lavori nemmeno l’ombra.

Il sollecito del consigliere Del Sorbo

«Ho inviato una nota agli uffici del Settore Viabilità e Trasporti con la quale ho chiesto chiarimenti sullo stato di avanzamento del progetto e ho sollecitato l’Ente al celere espletamento degli atti di competenza – prosegue il consigliere provinciale – Continuerò a tenere alta l’attenzione per poter dare risposte a quanti mi hanno interessato della problematica e per continuare a sostenere le istanze delle nostre comunità»