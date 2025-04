SP269 Ascea – Ceraso: “Basta attese, servono interventi immediati”, la denuncia di Giuseppe Del Sorbo, consigliere provinciale

Si torna a parlare della SP269 ad Ascea – Ceraso interessata da gravi dissesti e movimenti franosi. Ad intervenire, è il consigliere provinciale, Giuseppe Del Sorbo.

La nota stampa

“Mi ritrovo ad intervenire, nuovamente sulla SP 269 Ascea – Ceraso, oggetto di interventi urgenti di messa in sicurezza e ripristino a seguito di dissesti e movimenti franosi. A oltre un anno dall’avvio dei lavori, questi risultano non ancora completati, nonostante la riapertura al transito avvenuta senza le dovute condizioni di sicurezza per residenti e utenti che percorrono quella strada.

La denuncia

Ricevo quotidianamente segnalazioni da cittadini ormai esasperati in particolare da coloro che vivono in prossimità del cantiere, tra cui una famiglia con una persona con grave disabilità che si trova in una condizione di grave disagio e limitazione negli accessi.”

Ho inviato una nota al Presidente della Provincia di Salerno, Arch. Vincenzo Napoli, e al Dirigente del Settore Viabilità sollecitando l’immediata ripresa delle attività di cantiere e il completamento degli interventi nel più breve tempo possibile, a tutela della sicurezza stradale e della dignità dei cittadini coinvolti. Ritardi e disattenzioni non sono più tollerabili. Mi aspetto risposte concrete e tempi certi”, conclude.