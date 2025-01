Sorpreso a svolgere attività di parcheggiatore abusivo: arrestato

Domenica 19 gennaio, il personale della sezione volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della locale Questura ha tratto in arresto I.P. , nato a Torre del Greco, rintracciato nel comune di Salerno, in violazione alle prescrizioni della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con divieto di soggiorno nel comune di Salerno, disposta nei suoi confronti, in quanto svolgeva abitualmente attività di parcheggiatore abusivo in varie zone della città.

L’operazione

In particolare, gli agenti di Polizia notavano all’altezza di Piazza Amendola la presenza di uomo vicino le auto in sosta nel parcheggio pubblico, il quale dopo aver notato l’autovettura con colori d’istituto, cercava di nascondersi tra le auto per poi iniziare la fuga direzione lungomare Trieste. Dai controlli esperiti risultava avere numerosi precedenti di polizia giudiziaria.

In attesa del rito direttissimo

Dell’avvenuto arresto veniva data notizia al P.M. di turno, il quale disponeva la traduzione del soggetto presso le camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo.