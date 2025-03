Sorpresa a Salerno: Rocco Hunt improvvisa un concerto sulla spiaggia di Santa Teresa

Domenica di sole, svago e musica per i salernitani. In una giornata che sembrava già anticipo di primavera, il rapper salernitano Rocco Hunt è tornato nella sua città del cuore ed ha improvvisato sulla spiaggia di Santa Teresa, luogo caro si cittadini, un breve “concerto”, intonando con il megafono “Mille Vote Ancora”, la canzone con cui si è guadagnato il quindicesimo posto all’ultimo festival di Sanremo.

L’iniziativa

Un momento di divertimento e allegria: in poco tempo tantissime famiglie, salernitani, grandi e piccini si sono radunati in zona per assistere alla performance e intonare insieme al “Poeta Urbano” il suo ultimo successo.

Un momento che ha aggiunto un raggio di sole in più alla giornata. Tantissimi i video postati sui social, tra questi anche quello di Luca Fusco, ex capitano della salernitana e attuale allenatore della formazione Primavera granata. «Grande poeta urbano, orgoglio di Salerno» il commento dell’ex calciatore.