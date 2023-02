Sopralluoghi su strade provinciali senza invitare sindaci: bufera su Alfieri

Il presidente della Provincia di Salerno, Franco Alfieri, in visita sulla strada provinciale che collega Sacco con Teggiano, nel Vallo di Diano. Un sopralluogo che rientra nella normale attività di un amministratore che in questi giorni sta visitando diverse aree del territorio provinciale. Ma in questo caso c’è una particolarità. Il presidente della Provincia avrebbe invitato unicamente i sindaci che lo hanno sostenuto alle ultime elezioni.

La polemica

A manifestare tutta la sua rabbia il coordinatore regionale di Forza Italia Fulvio Martusciello.

«Il sopralluogo effettuato tra Sacco e Teggiano dal presidente della provincia di Salerno, Franco Alfieri, senza invitare il sindaco di Roscigno e gli altri sindaci che non lo hanno votato, è una vergognosa caduta di stile», commenta Martusciello.

«Emergenze non siano strumento per fare politica»

Per Martusciello «le emergenze non devono essere strumento per fare politica. Alfieri – aggiunge Martusciello – si comporta come uomo di fazione e non come uomo delle istituzioni andando sui territori senza invitare i sindaci a lui contrari e convocando, invece, l’opposizione. Per fortuna dei cittadini dell’intero territorio salernitano, presto si voterà con l’elezione diretta per eleggere i consiglieri provinciali e Alfieri – conclude il coordinatore azzurro ed eurodeputato – sarà solo un pessimo ricordo».