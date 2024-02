“Sono pronto ad amministrare per il bene di Vallo”: così il consigliere Pietro Miraldi

Affida le proprie riflessioni a un post sul proprio profilo facebook il consigliere Pietro Miraldi. Si dice pronto ad amministrare per il bene di Vallo, ma parimenti di non essere coinvolto in trattative con l’amministrazione. Forse un messaggio a chi di dovere.

La giustificazione della scelta

Miraldi si era distanziato dall’amministrazione Sansone, dunque, spende qualche parola per giustificare un eventuale ritorno. “Al di là delle incomprensioni, nei consigli, ho sempre votato per il bene di Vallo e della centralità degli obiettivi che ci siamo posti. È questo il momento della responsabilità e delle azioni concrete”, recita uno dei passaggi chiave del post. A questo punto le quotazioni di Miraldi si abbassano notevolmente, sembra essere lui il prescelto per ricoprire la carica di assessore: l’ufficialità potrebbe arrivare già in settimana.

Gli altri nomi

Le trattative con la minoranza capeggiata da Marcello Ametrano si sarebbero già arenate, in quanto la minoranza avrebbe richiesto un riassetto sostanziale delle cariche. Respinto al mittente da Sansone. Altre soluzioni, come la promozione interna, verranno riconsiderate solo in caso di clamoroso dietrofront di Miraldi.