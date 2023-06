Sondaggio: Per la prima volta una deputata italiana ha allattato suo figlio alla Camera. Cosa ne pensi?

L’Italia fa un piccolo (e normale) passo avanti. Per la prima volta nella storia del Parlamento italiano, una deputata è entrata nell’ Aula di Montecitorio, accompagnata dal suo piccolo neonato, allattandolo durante lo svolgimento del suo lavoro.

Cosa è accaduto

Gilda Sportiello, parlamentare del Movimento Cinque Stelle, è stata così accolta dal vicepresidente di turno, nella seconda parte della seduta, Giorgio Mulè, che ha così annunciato ufficialmente: “Da questa seduta, fa il suo esordio in Aula un piccolo, piccolissimo, Federico, figlio della collega Sportiello, che, per la prima volta e con l’unanimità dei gruppi, è in Aula con noi. Auguri all’onorevole Sportiello e auguri di una lunga, libera e serena vita a Federico”.

Ecco il risultato del sondaggio

E allora come sempre accade di venerdì, abbiamo chiesto a voi utenti quale fosse il vostro pensiero in merito a quanto accaduto. Per l’85%, finalmente un traguardo è raggiunto, il restante 15%, invece, “certe cose si fanno in luoghi diversi”.

In merito Anna ci scrive: “Questo dovrebbe valere per tutti i tipi di lavoro allora. Vi immaginate una maestra che allatta in classe davanti a suoi alunni?”. Giovanni invece, ribatte: “In Italia, fa notizia la normalità”.

Il nuovo Regolamento

La giunta per il Regolamento di Montecitorio ha autorizzato le deputate mamme a partecipare ai lavori parlamentari con i loro bambini e ad allattarli nell’emiciclo fino al compimento di un anno, in conformità a un ordine del giorno presentato dalla deputata Sportiello e approvato nell’aula durante la scorsa legislatura. Al fine di fornire un’area dedicata all’allattamento, è stata organizzata una postazione nella parte posteriore dell’ultima fila dell’aula.