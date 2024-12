Soccorso alpino in azione nel Cilento: 62enne salvato con l’elisoccorso

Un’operazione di soccorso si è svolta nel primo pomeriggio di oggi nel basso Cilento. Un escursionista di 62 anni, originario di Potenza, ha accusato un malore mentre percorreva il sentiero che dal Santuario di Pietrasanta conduce alla spiaggia del Marcellino a Camerota.

L’allarme e l’intervento dell’elisoccorso

Gli amici che erano con lui hanno immediatamente allertato il numero unico per le emergenze 118, che a sua volta ha richiesto l’intervento del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania (CNSAS) e dell’elisoccorso. L’elicottero del 118, decollato dalla base di Salerno, si è diretto rapidamente sul luogo dell’incidente. A bordo, oltre all’equipaggio, era presente un tecnico del CNSAS, un infermiere e un medico.

Il recupero dell’escursionista

Giunto sul posto, l’elisoccorso ha individuato l’escursionista in difficoltà. Grazie all’ausilio del verricello, il tecnico del CNSAS, l’infermiere e il medico sono stati calati fino all’uomo per prestargli le prime cure e stabilizzarlo. Successivamente, l’escursionista è stato recuperato a bordo dell’elicottero e trasportato d’urgenza presso l’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno per ulteriori accertamenti.

Un intervento tempestivo che ha salvato una vita

L’intervento del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania e dell’elisoccorso è stato fondamentale per salvare la vita dell’escursionista. Grazie alla professionalità e alla rapidità dei soccorritori, l’uomo è stato tratto in salvo e trasportato in ospedale in tempo utile per ricevere le cure necessarie.