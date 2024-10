Smartphone ricondizionati: cosa sono, caratteristiche e vantaggi

Il cellulare è diventato un compagno inseparabile delle nostre giornate: lo utilizziamo per comunicare con gli altri, per monitorare le mail, per informarci sulle ultime novità degli hobby che più ci appassionano e molto altro ancora. Per questo teniamo tanto a sceglierne uno che ci soddisfi, perché sappiamo che si tratta di un acquisto importante e che ha un costo spesso considerevole.

Oggi si stanno facendo sempre più strada i modelli ricondizionati, una valida alternativa a quelli nuovi, rispetto ai quali hanno un prezzo più accessibile. L'importante è rivolgersi a realtà specializzate e in grado di offrire maggiori garanzie in chiave presente e futura.

Caratteristiche degli smartphone ricondizionati

Cosa si intende, esattamente, per smartphone ricondizionato (o rigenerato)? Si tratta di un telefono adoperato per un certo periodo di tempo da una persona che viene poi restituito o alla casa produttrice oppure ad aziende terze qualificate per renderlo come nuovo e proporlo nuovamente ai consumatori.

Il ricondizionamento è una pratica che necessita di adempiere a regole specifiche. Ogni dispositivo è soggetto a controlli accurati, che ne verificano lo stato e che portano a sistemare eventuali anomalie o difetti, a fronte della sostituzione di uno o più componenti. Questo nell’ottica che il telefono possa funzionare alla perfezione, con standard analoghi a quelli che aveva quando era stato immesso sul mercato.

Ciò interessa anche l’estetica, che deve risultare impeccabile, e gli accessori forniti con il cellulare, se presenti. Ad esempio, in alcuni casi, e vale soprattutto per l’iPhone, la persona potrebbe non essere interessata ad acquistare il caricabatterie perché lo ha già, evitando di sostenere un costo di cui non ha bisogno.

Generalmente gli smartphone ricondizionati hanno in aggiunta una garanzia che ne attesta la qualità, offrendo una tutela in più per chi li acquista. Un plus specifico di notevole interesse.

Smartphone nuovi vs ricondizionati: i vantaggi

Spesso si è soliti investire in uno smartphone nuovo per avere un prodotto che è originale e poter scegliere degli optional particolari. Cosa che, nella maggior parte dei casi, è possibile fare anche con i modelli ricondizionati, che risultano sovente disponibili persino nelle ultime versioni di una certa tipologia di cellulare già nel giro di pochissimo tempo.

Il tutto a un prezzo più accessibile e senza che la qualità risulti inferiore. Verso questo tipo di cellulari diverse persone hanno ancora dei dubbi ma, una volta che decidono di provarli raramente tornano indietro.

Inoltre, questa opzione si rivela interessante per chi ha interesse a cambiare spesso cellulare, a rivendere il proprio e ad acquistarne uno nuovo. Qualcosa che riguarda specialmente chi ha un telefono di marca Samsung o Apple: le tipologie a oggi più richieste all’interno del mercato, due mondi diversi e a cui è facile che la persona rimanga fedele nel tempo, una volta fatta la scelta iniziale.

Nota finale

Per concludere, non esiste in realtà un'opzione migliore dell'altra, quando si parla di cellulari nuovi e ricondizionati (ci siamo soffermati di più su quest'ultimi soltanto perché meno conosciuti). Si tratta di soluzioni valide entrambe.