Slitta di una settimana la riapertura della Mingardina. Domani, infatti, è previsto un sopralluogo con i tecnici della Provincia di Salerno e la ditta incarica dei lavori per stabilire gli ultimi interventi da compire. Poi si procederà alla riapertura entro la prossima settimana.

I lavori

La Mingardina è chiusa dal 12 ottobre scorso in seguito al crollo di alcune grosse pietre. Immediate le prime opere di messa in sicurezza a cui, dal 17 ottobre scorso, sono seguite quelle di disgancio dei massi e di messa in sicurezza della parete rocciosa. Gli interventi, però, sono ancora in corso e soltanto il sopralluogo di domani permetterà di stabilire la data della riapertura con maggiore certezza.

Disagi alla circolazione

L’arteria stradale, interrotta nel territorio del comune di Celle di Bulgheria, è strategica per collegare con la Cilentana le frazioni costiere di Marina di Camerota e Palinuro. Non pochi i disagi conseguenti alla sua chiusura.