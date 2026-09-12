Sita Sud, via al congedo mestruale con le ferie solidali dei colleghi

Sita Sud, storica azienda del trasporto pubblico locale in Campania, introduce una novità assoluta nel panorama delle relazioni industriali italiane. Grazie al rinnovo del contratto integrativo firmato tra la direzione aziendale e le organizzazioni sindacali, le lavoratrici in organico potranno fruire di un congedo mestruale di due giorni al mese senza necessità di produrre un certificato medico e senza intaccare il monte ore di ferie o permessi personali. A sostenere l’iniziativa è la banca delle ferie solidali, alimentata dalla donazione volontaria dei colleghi di lavoro.

Tutela della salute e sicurezza alla guida

Il meccanismo si inserisce in un percorso avviato dall’azienda già nel 2015, quando una donazione collettiva permise a un dipendente di assentarsi per quasi due anni per assistere il figlio gravemente malato. La banca delle ferie viene riaperta periodicamente ogni volta che il monte ore si riduce, trovando una risposta costante da parte dei 480 dipendenti della società. L’ultima raccolta di giornate, conclusasi recentemente, ha permesso di accumulare circa 300 giorni complessivi, garantendo la copertura del fabbisogno annuale per le dipendenti

L’accordo risponde alle specifiche esigenze operative delle lavoratrici impiegate nel trasporto pubblico, la cui attività richiede standard di attenzione costanti per la tutela della propria incolumità e di quella dei passeggeri.

Gestione dei permessi e prospettive di settore

La commissione paritetica preposta alla valutazione delle domande gestisce l’assegnazione delle giornate accumulate. Secondo quanto riportato dal sindacato, l’utilizzo dello strumento non ha registrato incongruenze rispetto alle finalità stabilite dalle parti.

L’intesa raggiunta in Sita Sud pone l’accento sulla necessità di adeguare le normative contrattuali alle caratteristiche del lavoro svolto nelle mansioni operative.