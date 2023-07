Sistema Cilento: candidature aperte per il programma di accelerazione d’impresa nei settori culturali, turismo e edilizia sostenibile

La Sistema Cilento scpa, in collaborazione con il Centro Interdipartimentale LUPT dell’Università Federico II di Napoli, presenta il programma di accelerazione d’impresa denominato Think Green – Tourism Heritage INnovation Knowledge for GREEN economy. Questo programma ha l’obiettivo di promuovere l’innovazione e l’imprenditoria nel territorio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni nei settori delle Industrie Culturali e Creative, del Turismo e dell’Edilizia sostenibile.

Il programma Think Green offre un percorso gratuito di formazione attiva sul management dell’innovazione e l’accompagnamento alla creazione d’impresa. Sono invitati a partecipare studenti e disoccupati, anche di lunga durata, coinvolti come componenti di team di aspiranti imprenditori, o startup già costituite, con residenza o sede legale in Regione Campania. Il programma è rivolto a coloro che sono interessati a sviluppare idee innovative d’impresa nel territorio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

Le Fasi del Programma

Il programma si sviluppa in due fasi distintive:

Accompagnamento allo Sviluppo delle Business Idea: I partecipanti selezionati (10 team che avranno ottenuto il punteggio più alto) beneficeranno di supporto logistico, manageriale e tecnico all’interno dell’area coworking e pre-incubazione di Sistema Cilento. Saranno forniti servizi di formazione, coaching, mentoring e attività di networking per lo sviluppo delle idee imprenditoriali. Business Acceleration: I progetti selezionati verranno accompagnati nella fase di evoluzione delle idee, dalla fase concettuale a una dimensione imprenditoriale concreta e sostenibile. Saranno forniti servizi di mentoring, consulenza specialistica, formazione sul business management e accesso a percorsi di innovazione gestiti dalle imprese partner del progetto.

Un’Opportunità per Tutti, con un’attenzione alle Priorità Trasversali

Di tutti i gruppi che presenteranno una valida domanda di partecipazione, verranno ammessi alla prima fase (Accompagnamento allo Sviluppo delle Business Idea) i 10 team che avranno ottenuto il punteggio più alto. Tuttavia, è prevista una riserva sino al 50% dei posti disponibili a favore di team che abbiano all’interno la presenza di donne o di persone diversamente abili, in coerenza con le priorità trasversali della parità di genere e delle pari opportunità previste dal FSE.

Un Premio per l’Innovazione Sostenibile

A conclusione della prima fase, le idee imprenditoriali che dimostreranno di aver sviluppato un business model scalabile, basato su assunzioni verificabili e in linea con le finalità dell’Avviso, riceveranno un premio in servizi e/o in sostegno finanziario alle spese di costituzione del valore di € 3.000 (tremila) e – in forma di impresa già costituita o da costituirsi – accederanno alla fase successiva (Business Acceleration).

Come Partecipare

La domanda, completa della scheda descrittiva dell’idea e corredata del documento d’identità del sottoscrittore e del CV dei componenti del team, deve essere presentata entro il 25 luglio 2023, attraverso la compilazione del modulo elettronico disponibile al seguente link [inserire link al modulo di candidatura]. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’indirizzo email sistemacilento.thinkgreen@gmail.com o i seguenti numeri telefonici 0974.72160 – 393.7343693.