Siero antivipera: cos’è, quanto costa e perché manca negli ospedali del Cilento

La recente vicenda di una turista morsa da una vipera a Pioppi, costretta a un lungo trasferimento fino a Napoli per essere curata, ha riacceso i riflettori su un tema che il territorio cilentano conosce bene: la scarsa disponibilità del siero antivipera nei presidi ospedalieri locali. Un problema che non riguarda solo il Cilento, ma che qui assume un peso particolare, considerata l’estensione delle aree montane, collinari e rurali dove la presenza di questi rettili è tutt’altro che rara. Proviamo a capire cos’è davvero questo farmaco, come funziona, quanto costa e perché non è così scontato trovarlo pronto all’uso in ogni ospedale.

Cos’è il siero antivipera

Il siero antivipera, tecnicamente chiamato siero antiofidico, è un farmaco a base di anticorpi (immunoglobuline) ottenuti dal sangue di cavalli immunizzati con piccole dosi di veleno di vipera. Questi anticorpi sono in grado di neutralizzare le tossine iniettate dal serpente durante il morso, bloccandone gli effetti sul sistema nervoso, sul sangue e sui tessuti. In Italia le vipere sono gli unici serpenti velenosi presenti allo stato selvatico, e il siero agisce contro le specie europee più diffuse, tra cui la Vipera aspis e la Vipera berus.

Una scoperta di fine Ottocento

La sieroterapia antiofidica nasce nel 1894, quando i ricercatori francesi Albert Calmette e Césaire Auguste Phisalix, lavorando separatamente, giunsero quasi contemporaneamente alla stessa intuizione: iniettando dosi crescenti di veleno in un animale, se ne poteva ottenere un siero capace di neutralizzarlo nell’uomo. Calmette, allievo dell’Istituto Pasteur, mise per primo la scoperta in produzione su scala industriale, diventando storicamente il nome più associato a questa innovazione medica, che da allora ha salvato innumerevoli vite in tutto il mondo.

Come agisce e perché è un farmaco “delicato”

Il siero va somministrato per via endovenosa per essere davvero efficace: se iniettato per via intramuscolare o sottocutanea, la sua efficacia crolla drasticamente. Proprio per questo motivo, dal 2001-2003 il Ministero della Salute ne ha vietato la vendita in farmacia, riservandone l’uso esclusivamente alle strutture ospedaliere. La ragione è tanto semplice quanto delicata: essendo derivato da siero equino, può provocare reazioni allergiche gravi, fino allo shock anafilattico, che richiedono la presenza di personale medico pronto a intervenire immediatamente. Non a caso, le statistiche indicano che solo una minoranza dei pazienti morsi, circa il 10-20%, necessita realmente della somministrazione del siero: nella maggior parte dei casi, infatti, o il morso è “secco” (senza inoculazione di veleno) oppure i sintomi si gestiscono con altri farmaci di supporto.

Quando si usa e quali sono i tempi

Il siero non è un presidio di primo soccorso: non va portato con sé né autosomministrato. La priorità, in caso di morso, è raggiungere il pronto soccorso il più rapidamente possibile, evitando sforzi fisici che accelerano la diffusione del veleno nel sangue. Una volta in ospedale, sono i medici a valutare, caso per caso, se somministrare o meno il siero, in base a segni clinici come gonfiore esteso, alterazioni della coagulazione, calo della pressione, difficoltà respiratorie o aritmie. Se necessario, il farmaco viene diluito e infuso lentamente per via endovenosa, sotto stretta osservazione per almeno un’ora, proprio per intercettare tempestivamente eventuali reazioni avverse.

Perché costa così tanto (e perché manca nelle aree periferiche)

Il siero antivipera è quello che in gergo sanitario viene definito un “farmaco estero”: non essendo più prodotto in Italia, viene importato da altri Paesi europei, con costi che possono arrivare anche a diverse centinaia di euro a dose. A questo si aggiungono una shelf-life limitata, una domanda molto bassa e discontinua, e la necessità di conservarlo a temperatura controllata: fattori che rendono antieconomico tenerne scorte in ogni singolo presidio ospedaliero, specialmente in zone a bassa densità abitativa come gran parte del Cilento. Il risultato è una distribuzione concentrata nei grandi centri antiveleni (Napoli, Roma, Milano tra gli altri), collegati tra loro da una rete di reperibilità che consente, in teoria, di individuare e trasferire rapidamente le dosi necessarie. Una teoria che, come dimostrano i casi denunciati sul territorio, non sempre regge alla prova dei fatti quando il tempo è un fattore decisivo.

Il morso di vipera: quando è davvero pericoloso

Le vipere non sono animali aggressivi per natura: mordono l’uomo quasi sempre per difesa, quando si sentono minacciate, calpestate o bloccate, per esempio durante un’escursione, una passeggiata tra la vegetazione alta o mentre si raccoglie legna o frutta di stagione. Gli attacchi sono più frequenti nei mesi caldi, tra la primavera e l’inizio dell’autunno, quando questi rettili sono più attivi e più facili da incontrare al sole tra rocce, muretti a secco e sentieri di campagna. Nella maggior parte dei casi il morso provoca dolore locale, gonfiore ed ecchimosi, ma raramente mette a rischio la vita di un adulto sano: i decessi in Italia sono rari, anche se il rischio cresce sensibilmente nei bambini piccoli, negli anziani e nelle persone con patologie pregresse, per i quali ogni minuto di ritardo nelle cure può fare la differenza.

Un problema che il Cilento non può più ignorare

Al netto degli aspetti tecnici e regolatori, la vicenda che ha coinvolto Pollica riporta al centro una domanda concreta: come garantire cure tempestive in un territorio vasto, prevalentemente rurale e montano, dove i tempi di trasferimento verso i grandi ospedali possono diventare un fattore critico? Una riflessione che riguarda non solo la disponibilità del siero, ma più in generale l’organizzazione della rete di emergenza sanitaria in un’area a forte vocazione turistica ed escursionistica come il Cilento.