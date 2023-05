Sicurezza domestica: dai portoncini blindati alla domotica, tutto l’indispensabile per proteggere l’abitazione

La casa è il luogo in cui si trascorre una buona fetta del proprio tempo libero, in cui si ricerca comfort, relax e tranquillità. Per questo sentirsi sicuri all’interno della propria abitazione è fondamentale.

Al giorno d’oggi per proteggere al meglio l’ambiente domestico ed evitare che si trasformi in un luogo in cui individui non autorizzati riescono a introdursi con facilità è possibile adottare diversi sistemi di sicurezza.

Il primo passo per aumentare il livello di sicurezza domestica è quello di difendere una delle aree più vulnerabili della casa, vale a dire l’ingresso.

Secondo gli ultimi dati diffusi dal Censis, il crescente timore nei confronti di furti e rapine ha spinto il 90,9% degli italiani ad adottare almeno un dispositivo di sicurezza, il più diffuso dei quali, con il 65,7% delle preferenze, risulta essere la porta blindata.

Al giorno d’oggi, del resto, è possibile trovare sul mercato numerosi modelli di portoncini blindati, appartenenti a diverse classi di sicurezza e che permettono di montare ogni genere di serratura, da quelle meccaniche a quelle elettroniche con comando a distanza.

Tra le proposte più interessanti del momento spiccano quelle di Cocif, azienda italiana leader del settore, che realizza portoncini blindati per esterni ed esterni indicati per qualsiasi genere di contesto abitativo: è possibile trovarli su questo sito web, così da analizzarne le caratteristiche nel dettaglio e scoprire tutte le integrazioni che è possibile richiedere, tra cui i visori di grandi dimensioni con illuminazione interna.



Oltre all’ingresso, anche le finestre necessitano di protezione adeguata. A questo proposito, per difendersi dai tentativi di effrazione dei malintenzionati è possibile valutare l’installazione delle tapparelle blindate.

I diversi modelli oggi disponibili sul mercato permettono di usufruire di un’ampia possibilità di scelta, innanzitutto per quello che riguarda i materiali, che vanno dall’alluminio estruso all’acciaio inox.

Per quanto riguarda il meccanismo di apertura e chiusura, attualmente risultano molto gettonate le tapparelle blindate con azionamento elettrico, che può essere attivato con un telecomando così come tramite app per smartphone, nel caso dei modelli smart che permettono l’integrazione all’impianto domotico.

Incrementare la sicurezza in casa grazie alla tecnologia

Al giorno d’oggi, per salvaguardare la propria abitazione è possibile avvalersi di numerose risorse tecnologiche, a partire dalle soluzioni di domotica.

Per esempio, è possibile installare sistemi di videosorveglianza intelligenti che consentono dimonitorare gli ambienti domestici anche da remoto e intervenire tempestivamente nel caso in cui le immagini restituiscano irregolarità o un ingresso non autorizzato.

In alternativa, si può valutare di integrare dei sensori di movimento a un allarme, così da farlo scattare nel caso in cui vengano rilevate attività sospette, oppure di dotare porte e finestre di sensori perimetrali che segnalano in tempo reale ogni tentativo di ingresso.

Attraverso le soluzioni di domotica è possibile inoltre predisporre, anche comodamente da mobile, l’apertura o la chiusura delle tapparelle o lo spegnimento e l’accensione delle luci, così da simulare la presenza in casa anche quando si è lontani e scongiurare ogni genere di intrusione.

Naturalmente, la tecnologia permette di migliorare anche la sicurezza dell’outdoor, per esempio attraverso l’illuminazione con sensori di movimento, che si attiva automaticamente al passaggio dell’intruso segnalandone nell’immediato la presenza.