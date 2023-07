Sicurezza di pedoni e automobilisti: sul lungomare di Agropoli attraversamenti pedonali ad alta visibilità

Nelle ultime ore, l’amministrazione comunale di Agropoli ha adottato un’importante misura per migliorare la sicurezza dei pedoni e degli automobilisti lungo il tratto di lungomare cittadino. Sono stati tracciati degli attraversamenti pedonali ad alta visibilità, i quali presentano uno sfondo colorato, al fine di garantire un maggiore impatto visivo agli automobilisti in transito e, di conseguenza, una maggiore sicurezza per i pedoni.

Il progetto

Attualmente in fase sperimentale, ha visto la collocazione di questi attraversamenti pedonali in corrispondenza dei punti in cui il marciapiede si interseca con la carreggiata stradale. Questa scelta mira a favorire il passaggio sicuro dei pedoni in quei tratti critici della strada e rappresenta solo la prima fase di un’implementazione più ampia.

Il commento

Il sindaco Roberto Mutalipassi ha espresso la volontà di estendere questi attraversamenti pedonali ad alta visibilità a tutta la lunghezza del lungomare, una volta che saranno adeguati anche gli altri punti di raccordo tra marciapiede e strada. “Abbiamo scelto l’azzurro perché, abbinato al bianco richiama i colori della nostra città” è il commento del sindaco Roberto Mutalipassi– Questa scelta non solo rende gli attraversamenti pedonali più visibili, ma sottolinea anche l’identità e l’appartenenza alla comunità locale”- conclude.

Più sicurezza per pedoni ed automobilisti

La decisione di adottare queste misure di sicurezza stradale è stata accolta positivamente dai residenti e dagli utenti del lungomare. Infatti, oltre a migliorare la sicurezza, queste modifiche contribuiranno a sensibilizzare ulteriormente l’opinione pubblica sull’importanza di rispettare le regole stradali e di garantire il diritto alla sicurezza di tutti gli utenti della strada.

Le finalità

Agropoli si pone l’obiettivo di diventare una comunità sempre più consapevole delle esigenze di mobilità e sicurezza dei suoi cittadini, rendendo la città un luogo dove tutti possono muoversi in tutta tranquillità e armonia.