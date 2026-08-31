Sicurezza a Salerno, stangata della Municipale: sanzioni e veicoli sequestrati

L’attenzione sulla sicurezza urbana e sul rispetto del codice della strada resta alta a Salerno, dove la Polizia Municipale ha portato a termine una serie di interventi mirati nei quartieri cittadino. Nel corso delle attività di pattugliamento e monitoraggio del territorio svolte nella serata di ieri, gli uomini del Nucleo Operativo Sicurezza (N.O.S.) hanno individuato e sanzionato diverse irregolarità, con un bilancio che conta multe amministrative e il sequestro di veicoli non a norma.

L’intervento in via Gramsci e le sanzioni ambientali

La prima infrazione è stata rilevata in via Gramsci, area in cui la pattuglia del N.O.S. è intervenuta intercettando un giovane intento ad accendere fuochi, una violazione delle normative comunali finalizzate a tutelare l’incolumità pubblica, l’ambiente e la vivibilità dei quartieri residenziali.

Stangata sui veicoli: sequestri per marmitte truccate e assenza di assicurazione

Il raggio d’azione del personale in divisa si è poi esteso al controllo dei flussi veicolari, concentrandosi in particolar modo sui mezzi a due e quattro ruote in transito nelle arterie principali. Durante le verifiche, i caschi bianchi hanno proceduto al sequestro e alla verbalizzazione di diverse moto di grossa cilindrata.

I motoveicoli fermati presentavano gravi modifiche alle caratteristiche costruttive originarie, in particolar modo “marmitta modificata”, un’alterazione che viola il Codice della Strada e contribuisce all’inquinamento acustico cittadino. Contestualmente, i controlli incrociati sulle banche dati hanno permesso di individuare e porre sotto sequestro ulteriori veicoli circolanti completamente privi della regolare copertura assicurativa della responsabilità civile. Gli interventi della Polizia Municipale proseguiranno anche nei prossimi giorni per garantire il rispetto delle regole e la tutela degli automobilisti.