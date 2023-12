Sicignano degli Alburni, interventi sulla Strada Provinciale 36/a

Proseguono gli interventi sulla Strada Provinciale 36/a nel comune di Sicignano degli Alburni. A darne notizia è stato il sindaco Giacomo Orco: “Grazie ad un lavoro svolto in piena sinergia con gli uffici della Provincia di Salerno, si stanno effettuando ulteriori lavori di ripristino del manto stradale” ha fatto sapere il primo cittadino ricordando che gli operai a lavoro stanno provvedendo anche a dotare la strada di una nuova segnaletica orizzontale e verticale. Il tratto stradale interessato dagli interventi collega la località di Zuppino con Sicignano Scalo.

Gli interventi

Non è la prima volta che la provinciale 36/a di Sicignano richiede degli interventi, tuttavia dalla casa comunale hanno rassicurato i cittadini annunciando di voler portare avanti un progetto di riqualificazione dell’intera viabilità della strada in questione. Si tratterebbe di lavori indispensabili per i residenti in quanto l’arteria collega la zona con lo svincolo autostradale.

Le dichiarazioni

“Ringraziamo il presidente della Provincia di Salerno Franco Alfieri e l’intero Settore Viabilità provinciale per l’attenzione riservata al nostro territorio e per l’importante lavoro di manutenzione e di messa in sicurezza messo in campo su alcuni tratti delle strade provinciali” ha concluso Orco.