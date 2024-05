Sicignano degli Alburni: arrestati due truffatori dopo un inseguimento

I Carabinieri di Tricarico (MT), Pisticci (MT) e Potenza hanno arrestato due uomini di 40 anni, originari di Napoli, dopo un rocambolesco inseguimento sulla SS 458 Basentana. I due erano in fuga dopo aver truffato un’anziana donna di Ferrandina (MT), sottraendole 1.500 euro con la tecnica del “finto nipote“.

L’inseguimento

Tutto sarebbe iniziato a Tito (PZ), dove i Carabinieri hanno notato un’auto che procedeva a velocità elevata e che non si è fermata all’alt intimato. Ne è nato un inseguimento che si è protratto per diverse decine di chilometri sulla Basentana, fino a quando i fuggitivi non sono stati intercettati e bloccati nei pressi dello svincolo di Sicignano degli Alburni.

La truffa

Dalle indagini è emerso che i due uomini avrebbero truffato un’anziana donna di Ferrandina: uno di loro si sarebbe finto un nipote; in questo modo sarebbe riuscito ad ottenere la somma di 1.500 euro.

I Carabinieri, una volta fermati i due uomini, hanno recuperato l’intera somma di denaro, che è stata poi restituita alla legittima proprietaria. Il Gip del Tribunale di Potenza, dopo la convalida dell’arresto, ha disposto la custodia cautelare in carcere per i due quarantenni.