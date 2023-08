Cade da un parapetto e muore: dramma a San Marco di Castellabate

Dramma sul litorale di San Marco di Castellabate, nel pomeriggio di oggi. Stando alle prime ricostruzioni una donna si sarebbe lanciata da un parapetto nei pressi della spiaggia della Grotta, con l’intento probabilmente di togliersi la vita. Violento l’impatto sulla sabbia. La scena è avvenuta davanti agli occhi di tanti bagnanti che erano in mare, profondamente scossi per quanto avvenuto.

I soccorsi

Subito avvertiti i soccorsi che, però, non hanno potuto far altro che costatarne il decesso. Sul posto anche un elicottero per agevolare il recupero del corpo.

La vittima è una donna di circa 70 anni che da anni villeggiava a Castellabate. Non si conosce il motivo del gesto.

Sul posto la guardia costiera, i carabinieri della compagnia di Agropoli e la Polizia Municipale per gli accertamenti di rito.