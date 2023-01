Si ribalta portavalori in autostrada: interviene la polizia per “difendere” i preziosi

Ancora un incidente sull’A2 del Mediterraneo. Questa mattina, in direzione sud, tra Petina e Polla, un portavalori si è ribaltato. Due le persone ferite, sembra, fortunatamente in modo lieve.

Entrambi sono stati soccorsi dal personale del 118 che li ha trasportati all’ospedale di Polla per le cure del caso. Sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina e gli agenti della Polizia Stradale di Sala Consilina che hanno provveduto, tra le altre cose, anche a proteggere i preziosi contenuti nel mezzo, tra cui soldi e oggetti di valore, in attesa di un altro portavalori. Non si segnalano particolari disagi alla circolazione stradale.