Si ribalta catamarano a Casa del Conte, salvato diportista

Alle 15:25 circa, del giorno 4 settembre, a seguito di una segnalazione telefonica pervenuta da parte di un privato, veniva accertata la presenza in mare di un catamarano a vela il quale si era ribaltato con un diportista a bordo a causa delle avverse condizioni metereologiche in atto, in località Casa del Conte, Comune di Montecorice.

Verificata la segnalazione, la guardia costiera di Agropoli immediatamente disponeva l’invio sul luogo della dipendente motovedetta SAR CP 855, la quale successivamente, con l’ausilio di un gommone appartenente ad un privato resosi prontamente disponibile, prestava assistenza al malcapitato e riportava in assetto di navigazione il natante a vela per poi scortarlo verso il vicino porto di Agnone.

L’intervento sia così concluso nel migliore dei modi.

Le raccomandazioni

“Si evidenzia la necessità che tutti i diportisti pongano in essere una costante verifica sia delle condizioni di efficienza del proprio mezzo ovvero delle effettive condizioni meteo marine in atto nel corso della giornata.

L’attività si inquadra nell’ambito dei compiti istituzionali attribuiti al Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera, il servizio SAR ( Ricerca e Soccorso) è organizzato in modo tale da assicurare la disponibilità di assetto navale specializzato per tale scopo, 24 ore su 24 senza soluzione di continuità, con particolare riferimento alla corrente operazione MARE SICURO 2023, la quale come ogni anno prevede una intensificazione delle attività in mare al fine di garantire la sicurezza della navigazione e della balneazione”. Questo il monitor della guardia costiera.