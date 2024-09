Si perdono tra i sentieri del Cilento: turiste olandesi ritrovate dopo ore di ricerche

Un lieto fine per una storia che poteva avere un epilogo ben diverso. Due turiste olandesi, una trentenne e una sessantenne, sono state ritrovate sane e salve dopo essersi smarrite in un sentiero naturalistico del Cilento.

L’allarme e le ricerche

L’allarme è scattato nel pomeriggio quando le due donne, ospiti di un noto albergo di Palinuro, non sono più rientrate. Le ricerche si sono concentrate sul sentiero “Sant’Iconio”, un percorso trekking molto frequentato che da Palinuro di Centola conduce alla chiesa di Sant’Antonio, a Camerota.

Le turiste si erano avventurate lungo il sentiero ma, a causa della complessità del terreno e della scarsa segnaletica, si erano presto disorientate e avevano perso il tracciato principale. Fortunatamente, sono riuscite a trovare un punto con sufficiente copertura di rete per lanciare l’allarme.

Le operazioni di soccorso sono state coordinate dai carabinieri della stazione di Marina di Camerota, con il prezioso supporto di Travel Cilento, della Protezione Civile e di alcuni cittadini che hanno collaborato attivamente a rintracciarle. Dopo oltre due ore di perlustrazione, le due olandesi sono state individuate e riportate in salvo.

Visibilmente stanche ma in buone condizioni di salute, le turiste sono state riaccompagnate presso la struttura ricettiva dove alloggiavano. Non hanno mancato di esprimere la loro profonda gratitudine a tutti coloro che si sono adoperati per ritrovarle.