Si arricchisce il patrimonio librario della biblioteca di San Giovanni a Piro

Si arricchisce la dotazione libraria della biblioteca comunale di San Giovanni a Piro grazie alla donazione di un privato. L’iniziativa è del Sig. Giuseppe Emilio Trotta che ha espresso la volontà di consegnare al Comune una serie di testi di sua proprietà affinché vengano apposti sugli scaffali della biblioteca comunale di San Giovanni a Piro per poter essere consultati da tutti gli utenti.

Una donazione per la biblioteca comunale

Nello specifico la comunità avrà a disposizione una serie di volumi di Enciclopedie e libri tra cui: Corpi di Elite, volumi 8; Armi da Guerra, volumi 12; Aerei da Guerra, volumi 8; Enciclopedia Pratica per Fotografare, volumi 6; Enciclopedia dell’Aviazione “Mach 1”, volumi 8; Dizionario della lingua Italiana Zanichelli; Le grotte dell’isola di Capri; La grande Guerra; Leonardo Cartografo; A Firenze; Guida pratica alla fotografia; Guida d’Italia “Toscana”; Grandi Velieri.

Una donazione che l’Ente ha deciso volentieri di accettare per arricchire il proprio patrimonio di libri, “esprimendo vivi ringraziamenti al sig. Giuseppe Emilio Trotta per il gradito regalo di cui beneficerà la nostra Comunità e a cui la stessa potrà abbeverarsi per carpire nuovi spunti di conoscenza e di approfondimento”.

La biblioteca di San Giovanni a Piro

Attualmente la biblioteca comunale possiede una grande ricchezza culturale; da iniziale centro di lettura, a seguito dell’apporto di numerose donazioni di libri ricevute da privati e l’acquisto di diverse opere da parte dell’amministrazione, è divenuto un centro di documentazione e ricerca, che può vantare oltre 6.000 volumi.