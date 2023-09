Settembre al borgo: in vetrina le bellezze del centro storico di Sassano

“Invito tutti i giovani nel centro storico di Sassano in occasione di “Settembre al Borgo”, dall’8 al 10 settembre. Torniamo ad affollarlo come facevano i nostri genitori e i nostri nonni, a giocare nelle piazze, a vedere alcuni luoghi che i nostri cari frequentavano”. Non si tratta affatto di un invito banale quello che arriva da Francesco Salluzzi, 15 anni, uno dei più giovani e convinti sostenitori dell’Associazione Settembre al Borgo, non a caso scelto dal sindaco di Sassano Domenico Rubino insieme al presidente dell’Associazione Vincenza Donadio per rappresentare l’impegno dell’intera comunità sassanese nella valorizzazione del proprio incantevole borgo. Le istituzioni insieme ai cittadini, tutte le generazioni -giovani e meno giovani- coinvolte nell’appuntamento che aprirà per tre giorni le porte del centro storico di Sassano, proponendo una serie di imperdibili eventi culturali, artistici, musicali ed enogastronomici.

Il programma

Restano ancora impresse nella memoria le immagini della marea di persone che, nello scorso fine settimana, ha gioiosamente invaso l’area della Villa Comunale di Silla per assistere allo spettacolo “Nostalgia ‘90”. Ma il “Viaggio nel Vallo di Diano” non si ferma, e da venerdì 8 a domenica 10 settembre si appresta a fare tappa nel cuore del centro storico di Sassano, con “Settembre al Borgo”.

“Nostalgia ‘90 -conferma il sindaco Domenico Rubino– è andata benissimo, addirittura meglio di qualsiasi nostra previsione, e colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro i quali hanno partecipato, insieme a chi ha contribuito a realizzare nel migliore dei modi l’evento, in particolare tutta la squadra della mia amministrazione. Ora siamo tutti già proiettati all’appuntamento di “Settembre al Borgo”, manifestazione che l’Associazione omonima porta avanti da 25 anni nel centro storico di Sassano. Quest’anno l’evento si arricchisce di tante novità, e la cosa che mi fa più piacere sottolineare è la collaborazione con altre associazioni del territorio: tutte insieme stanno realizzando un fine settimana bellissimo, che servirà soprattutto per far conoscere le bellezze del nostro Paese”.

La Pro Loco Sassano e le Associazioni “I Ragazzi di Caiazzano” e “In Cammino con Padre Pio”, saranno infatti presenti a “Settembre al Borgo”, affiancando l’Associazione “Settembre al Borgo”. Ognuno caratterizzerà la propria partecipazione attraverso proposte diverse, arricchendo ulteriormente anche l’offerta enogastronomica, che si presenta particolarmente ricca e variegata.

Ovviamente in prima linea c’è l’Associazione Settembre al Borgo: “Quest’anno -sottolinea la presidente Vincenza Donadio– festeggiamo i nostri 25 anni, quindi le nostre nozze d’argento. In tutto questo tempo abbiamo sempre cercato di valorizzare il centro storico di Sassano e le cose belle che ci sono nel nostro Paese. Siamo pronti a farlo anche quest’anno, proponendo tra le altre cose il nostro piatto tipico, il “raviolo con la pettola”, unico nel Vallo di Diano. Insieme alle altre associazioni cerchiamo di tenerci uniti, non vogliamo perdere il senso della comunità e con orgoglio ci impegniamo a promuovere le bellezze di Sassano”.

“Far parte a 15 anni dell’Associazione Settembre al Borgo -spiega Francesco Salluzzi– è stato per me naturale, una conseguenza del mio patrimonio identitario. In particolare, penso che andrebbero prese ad esempio le tante donne dell’associazione impegnate per conservare le nostre tradizioni, cucinando per il nostro paese, e per restituire l’antica vitalità al nostro borgo”.