Sessa Cilento ricorda Mariano Marrone, a 10 anni dalla morte

8 settembre 2013 – 8 settembre 2023: dieci anni fa a San Mango Cilento se ne andava l’allora consigliere comunale Mariano Marrone. Dopo dieci anni rimane percepibile lo stesso senso di incredulità di quella sera di fine estate quando un malore improvviso si portò via un amico di tutti e un padre di appena 48 anni. In questo decennio non è passato giorno senza che i figli, Nicole e Giuseppe, lo abbiano ricordato sui social e insieme agli amici di una vita.

Il ricordo di Mariano Marrone

Nessuno a San Mango ha dimenticato la giovialità di Mariano. Aveva a lungo gestito uno degli unici due bar del piccolo centro e, così come impongono le dinamiche di paese, questo ne aveva fatto uno dei personaggi simbolo.

Negli ultimi anni aveva scelto di dedicarsi alla vita amministrativa e dunque continuava ad essere presente e ad occuparsi, in particolare, del decoro e della pulizia di piazze e strade.

Oggi, a sentire tutti, questi dieci anni dalla sua scomparsa sembrano appena un giorno e Mariano rimane vivo nella memoria di un’intera comunità.