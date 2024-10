Sessa Cilento, gli studenti dell’IC Omignano-Gioi impegnati nell’iniziativa “Puliamo il mondo”

Le giovani generazioni si sono rese protagoniste di un’importante iniziativa di cittadinanza attiva a Sessa Cilento. Nell’ambito della campagna nazionale “Puliamo il Mondo”, organizzata da Legambiente, gli studenti delle scuole elementari e medie di Sessa, armati di guanti e sacchi, hanno contribuito alla pulizia delle aree circostanti i vecchi mulini di San Mango Cilento e del centro storico del paese.

Un’esperienza formativa oltre che ambientale

L’iniziativa, promossa in sinergia dal Comune di Sessa Cilento, l’Istituto Comprensivo di Omignano-Gioi e Legambiente, ha permesso ai ragazzi di sensibilizzarsi al rispetto dell’ambiente e di acquisire un senso di responsabilità nei confronti del proprio territorio. Ma non solo. L’attività di pulizia è stata infatti l’occasione per scoprire un importante patrimonio storico e culturale: la Valle dei Mulini.

Alla scoperta della Valle dei Mulini

Guidati dai loro insegnanti, gli studenti hanno potuto esplorare la Valle dei Mulini, un affascinante esempio di tecnologia rurale che risale ai tempi più antichi. Seguendo le rive del torrente Sorrentino, hanno percorso la “Via dell’Acqua e del Grano”, un itinerario che rivela la profonda connessione tra l’uomo e la natura.

Un successo condiviso

Il membro della segreteria nazionale di Legambiente Michele Buonomo ha espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti, sottolineando l’importanza della collaborazione tra scuole, associazioni e istituzioni. “Puliamo il Mondo è una manifestazione che ogni anno coinvolge migliaia di volontari in tutta Italia – ha dichiarato Buonomo – e Sessa Cilento ha dimostrato ancora una volta di essere una comunità attenta e sensibile alle tematiche ambientali“.

Anche il vicepreside dell’Istituto Comprensivo di Omignano, Michele Antinolfi, ha sottolineato il valore educativo di questa iniziativa: “Puliamo il Mondo è un’occasione per far capire ai nostri studenti l’importanza di prendersi cura del proprio territorio e di agire in modo responsabile. La scuola si fa promotrice di una cittadinanza attiva, dove le nuove generazioni sono protagoniste del loro futuro“.