Serre, vasca di accumulo in località Tempone, c’è il finanziamento

L’amministrazione comunale di Serre, guidata dal sindaco Antonio Opramolla, ha fatto sapere ai cittadini che presto sarà realizzata una vasca di accumulo in località Tempone. A comunicarlo all’ente comunale, a sua volta, è stato il Consorzio di Bonifica Sinistra Sele confermando che la Regione Campania ha finalmente reso noto il decreto di finanziamento che, per la realizzazione di un’opera fondamentale per il territorio ad alta vocazione rurale, ha stanziato 4.000.000 di euro. L’opera, attesa da anni, consentirà di irrigare Pagliarone, Campofiorito e via Gioacchino Murat e i lavori saranno presto appaltati dallo stesso Consorzio Sinistra Sele.

Le dichiarazioni

“È il frutto di un’azione istituzionale sinergica e continua: nei mesi scorsi l’amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Antonio Opramolla, continuando quanto intrapreso nell’ultimo quinquennio dal sindaco Franco Mennella, proprio con lo scopo di risolvere i problemi decennali che attanagliano le attività agricole, insieme all’assessorato all’agricoltura affidato a Marta Pizzarelli, ha avviato e consolidato la collaborazione tra il comune e il Consorzio di Bonifica Sinistra Sele, confrontandosi anche con il presidente, Roberto Ciuccio e con i suoi collaboratori.

Era un impegno doveroso verso i cittadini, verso i nostri agricoltori e verso le nostre aziende a cui vanno sempre garantite risposte concrete, abbiamo ottenuto un risultato straordinario” hanno fatto sapere soddisfatti dalla casa comunale.

L’iter progettuale

Nei prossimi giorni sarà già avviato l’iter per le procedure di gara. L’amministrazione comunale ha espresso gratitudine verso il presidente Ciuccio e verso i tecnici e i funzionari del Consorzio e non ha mancato di ringraziare gli uffici regionali. L’opera darà nuova linfa all’agricoltura locale.