Serre ricorda le 96 vittime dei bombardamenti del 1943

Il 17 settembre 1943, il comune di Serre fu coinvolto dai tragici eventi della II Guerra Mondiale e diventò teatro di gravissimi e pesanti bombardamenti che, oltre a sventrare case e strade, costarono la vita a novantasei persone.

Bombardamenti del ‘43, il ricordo di Serre

Con lo scopo di coltivare la Memoria, il Comune di Serre, guidato dal sindaco Antonio Opramolla, la Parrocchia di San Martino Vescovo sita a Serre e la Parrocchia della Madonna delle Grazie sita nella frazione di Persano, hanno organizzato una serie di giornate commemorative.

Dal 15 al 17 settembre, ogni giorno, alle ore 15:00, le campane del Santuario suoneranno dei rintocchi in memoria delle vittime, il suono delle campane sarà anche un modo per invitare tutti alla riflessione e alla preghiera.

Lunedì, 16 settembre, alle ore 8:30, quanti vorranno potranno riunirsi in piazza Madonnina, all’incrocio tra via Italia, via Roma e via XX Settembre, per proseguire in corteo verso il Santuario Maria SS dell’Olivo e alle ore 9:00, presso la lapide dedicata ai caduti, installata nel cimitero comunale di Serre, si terrà la cerimonia di deposizione della corona con la benedizione.

A seguire si terrà la Celebrazione Eucaristica a suffragio di tutti i caduti.

A partecipare alla celebrazione anche gli alunni della Scuola Secondaria di I grado di Serre che presteranno le loro voci per leggere i nomi delle vittime dei bombardamenti e alcuni passi del libro di Vito Eliseo “SERRE, settembre 1943”.

“Coltivare la Memoria è un atto doveroso e prezioso: ricordare quei tragici eventi e le vite sacrificate e spezzate dagli orrori della guerra deve farci apprendere le lezioni necessarie per costruire un presente e un futuro di pace, tolleranza e comprensione” hanno fatto sapere dalla Casa Comunale.