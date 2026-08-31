Serre, l’arte internazionale celebra la pace con “Matres Cibum”

Il comune di Serre è stato scelto tra i territori protagonisti di “MATRES CIBUM – Nutrire l’Arte, Nutrire la Terra”, progetto promosso nell’ambito del “Festival Internazionale di Ceramica Femminile” che mette in rete arte, ceramica, cultura, ambiente, tradizioni e comunità.

Un riconoscimento importante per il territorio, divenuto una delle tappe principali dell’iniziativa, che domenica 29 agosto 2026 ha accolto circa 200 artiste di fama internazionale. Un’esperienza capace di raccontare la città e la sua frazione di Persano attraverso le sue eccellenze: natura, acqua, terra, storia, gastronomia e creatività.

Tra natura e archeologia: le visite all’Oasi WWF e al PaleoVillage

Gli ospiti, accolti dall’Amministrazione Comunale, hanno visitato l’Oasi WWF di Serre-Persano mediante un percorso dedicato alla biodiversità e alla scoperta della lontra guidato da Remigio Lenza. Il programma ha compreso anche la presentazione del PaleoVillage a cura dell’Associazione Argonauta e la visita alla Foresta Demaniale Regionale Fasce Boscate di Persano, fino al fiume Sele, elemento identitario del territorio. Il percorso è stato inoltre arricchito da un itinerario enogastronomico dedicato alla Dieta Mediterranea con prodotti a km 0 della tradizione locale.

Al Palazzo Ducale nasce la “Colombaia della Pace”

Nel pomeriggio il cuore dell’iniziativa si è spostato presso il Palazzo Ducale di Serre, dove le artiste si sono cimentate nella “Creazione delle Colombe della Pace”. Da questo laboratorio sono nate le opere che, unite in un’esposizione collettiva a cura dell’architetto Santino Campagna, daranno vita alla “Colombaia della Pace”, installazione che resterà perennemente in mostra a Serre. Ad accompagnare il momento artistico sono state le note dei ragazzi della scuola di organetti “Sorrisi e Musica” di Serre, a cura di Vito Pierro.

Un ponte culturale tra identità locale e rete internazionale

La partecipazione di Serre a MATRES CIBUM ha rappresentato un’importante occasione di promozione e valorizzazione del territorio, inserendolo all’interno di un network internazionale capace di fare da ponte tra le realtà locali e gli artisti provenienti da diverse parti del mondo.