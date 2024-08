Serre, inizia questa sera la trentesima edizione dell’Alburni World Jazz Festival

È tutto pronto a Serre per la trentesima edizione dell’Alburni World Jazz Festival che inizierà questa sera in via Ennio D’Aniello.

La prima serata del grande evento sarà animata dalla P-Funking Band, nata dalla passione comune di un gruppo di musicisti di estrazione artistica diversa, che hanno deciso di dare vita a una marching band che fonde nelle sue performance musica e movimento.

Una miscela fresca, originale ed esplosiva di funk, disco music, hip hop, soul, rhythm’n’blues e jazz rivisitata in chiave marching, che si affianca alle coreografie a cui partecipa tutta la band e a seguire Alessandro Lanzoni Trio feat. Francesco Cafiso oltre alla Street Band per le vie del paese.

Serre, nota come “Città della Musica” ospiterà, in sole cinque sere, artisti del calibro di Arisa e Max Gazzè e tante altre star del mondo della musica.

Il programma

L’Alburni World Jazz Festival si è avvalso della direzione artistica di Walter Ricci.

L’8 agosto agosto si esibiranno i “Neri per caso”, il 9 agosto sarà la volta di Arisa e il 10 agosto di Max Gazzè con l’Orchestra Popolare del Saltarello. Allo spettacolo di Gazzè seguirà la Notte Bianca.

L’11 agosto, l’evento, si chiuderà in grande con lo spettacolo di Enzo Avitabile e I Bottari.

Tutti i concerti inizieranno alle ore 22:00.

Durante la notte bianca del 10 agosto saranno presenti artisti di strada, giocolieri, musica live e intrattenimento per tutti i gusti e tutte le età.

L’estate serrese continuerà con un ricchissimo calendario di eventi che arriva fino a settembre.

Il sindaco, Antonio Opramolla, l’assessore al Turismo, allo Spettacolo e alle Attività Produttive, Antonio Luongo e tutta l’amministrazione comunale hanno invitato tutti a partecipare.