Serre, “Il sindaco si dimette”, ma è una fake news. La smentita di Antonio Opramolla

Nel pomeriggio di oggi il sindaco di Serre, Antonio Opramolla, ha ricevuto centinaia di messaggi e telefonate. Il motivo? Su un canale social anonimo, ma con ogni probabilità gestito da persone del posto, era apparsa la notizia delle sue dimissioni.

“Il sindaco di Serre si dimette per ricostruire, passando per il voto, una maggioranza solida” si legge nel post che in pochi minuti ha fatto il giro del web e dei cellulari.

La smentita

A smentire quanto affermato lo stesso Opramolla che ha definito cattive e infondate le notizie diffuse dagli autori della fake news: “Assisto all’ennesimo attacco cattivo, infondato e mirato solo ed esclusivamente a seminare allarmismo e a infangare il gruppo di maggioranza del Comune di Serre, ma tutte le voci che riguardano le mie dimissioni sono assolutamente false.

Resto al servizio della nostra comunità e non ho intenzione di dimettermi, anzi, spero di poter dare il mio contributo ancora per molto tempo” ha fatto sapere il primo cittadino affermando che il gruppo di maggioranza di Serre è solido e pronto ad affrontare le sfide che l’attendono.

“Ai bugiardi e mistificatori che si divertono a diffondere certe stupidaggini voglio ripetere che l’amministrazione comunale di Serre è compatta e che non ho mai nemmeno pensato di dimettermi da sindaco” ha concluso Opramolla difendendo la stabilità politica di Serre.