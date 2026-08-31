Alburni

Serre e la 45ª Divisione dell’Oklahoma: una targa per la memoria dell’Operazione Avalanche

Il Comune di Serre accoglie la donazione della Oklahoma National Guard Foundation. L'8 settembre 2026 la cerimonia in ricordo della 45ª Divisione.

Di: Alessandra Pazzanese
Avalanche day

Il Comune di Serre consolida il proprio legame con la storia e con lo Stato dell’Oklahoma, rendendo omaggio al sacrificio dei soldati della 45ª Divisione di Fanteria della Guardia Nazionale americana. A distanza di oltre ottant’anni dai drammatici scontri del settembre 1943 nell’ambito dell’Operazione Avalanche, l’amministrazione locale si appresta a ricevere una targa commemorativa donata dalla Oklahoma National Guard Foundation per preservare il ricordo dei giovani che combattettero nel territorio salernitano.

Il dono della Oklahoma National Guard Foundation e la risposta della comunità

La proposta di donazione avanzata dalla fondazione statunitense è stata accolta con profonda gratitudine dal sindaco Antonio Opramolla e dall’intera amministrazione comunale. L’iniziativa rappresenta un passo significativo per valorizzare i luoghi teatro della Seconda Guerra Mondiale, trasformandoli in simboli di libertà e cooperazione tra i popoli. L’atto formale di accettazione passerà al vaglio del Consiglio Comunale, che sarà chiamato a tributare ufficialmente il riconoscimento al Comando della celebre “Thunderbird Division”.

La cerimonia di commemorazione dell’8 settembre 2026

Il momento culminante di questo percorso memoriale è fissato per l’8 settembre 2026. In questa data, la comunità di Serre ospiterà una delegazione ufficiale della Oklahoma National Guard Foundation per la cerimonia d’inaugurazione. L’evento intende celebrare i valori della democrazia e della fratellanza internazionale, ricordando lo snodo cruciale delle operazioni belliche lungo il fiume Sele e nell’area di Persano.

Le parole a perenne memoria dei caduti

La targa reciterà la seguente dedica ufficiale a testimonianza del contributo offerto dalle forze alleate per la liberazione del territorio:

“A perenne memoria del coraggio e del sacrificio dei soldati della Thunderbird Division, che sulle sponde del Sele e nelle terre di Persano combatterono e caddero per restituire la libertà e la dignità ai popoli.”

Condividi questo articolo

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.