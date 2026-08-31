Serre e la 45ª Divisione dell’Oklahoma: una targa per la memoria dell’Operazione Avalanche

Il Comune di Serre consolida il proprio legame con la storia e con lo Stato dell’Oklahoma, rendendo omaggio al sacrificio dei soldati della 45ª Divisione di Fanteria della Guardia Nazionale americana. A distanza di oltre ottant’anni dai drammatici scontri del settembre 1943 nell’ambito dell’Operazione Avalanche, l’amministrazione locale si appresta a ricevere una targa commemorativa donata dalla Oklahoma National Guard Foundation per preservare il ricordo dei giovani che combattettero nel territorio salernitano.

Il dono della Oklahoma National Guard Foundation e la risposta della comunità

La proposta di donazione avanzata dalla fondazione statunitense è stata accolta con profonda gratitudine dal sindaco Antonio Opramolla e dall’intera amministrazione comunale. L’iniziativa rappresenta un passo significativo per valorizzare i luoghi teatro della Seconda Guerra Mondiale, trasformandoli in simboli di libertà e cooperazione tra i popoli. L’atto formale di accettazione passerà al vaglio del Consiglio Comunale, che sarà chiamato a tributare ufficialmente il riconoscimento al Comando della celebre “Thunderbird Division”.

La cerimonia di commemorazione dell’8 settembre 2026

Il momento culminante di questo percorso memoriale è fissato per l’8 settembre 2026. In questa data, la comunità di Serre ospiterà una delegazione ufficiale della Oklahoma National Guard Foundation per la cerimonia d’inaugurazione. L’evento intende celebrare i valori della democrazia e della fratellanza internazionale, ricordando lo snodo cruciale delle operazioni belliche lungo il fiume Sele e nell’area di Persano.

Le parole a perenne memoria dei caduti

La targa reciterà la seguente dedica ufficiale a testimonianza del contributo offerto dalle forze alleate per la liberazione del territorio:

“A perenne memoria del coraggio e del sacrificio dei soldati della Thunderbird Division, che sulle sponde del Sele e nelle terre di Persano combatterono e caddero per restituire la libertà e la dignità ai popoli.”