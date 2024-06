Serre: aree verdi “adottate” dai cittadini volontari

Sono state installate da pochi giorni le tabelle informative negli spazi verdi di cui si prenderanno cura tanti generosi volontari che cureranno aiuole, fioriere e spartitraffico con amore e senso di appartenenza al territorio dimostrando l’importanza di tutelare il bene comune. Le tabelle informative installate servono a far conoscere a tutti che lo spazio in questione è uno spazio affidato e, di conseguenza, adottato, come forma di cittadinanza attiva.

L’iniziativa, proposta, un po’ di tempo fa dall’amministrazione comunale di Serre, guidata dal Sindaco Antonio Opramolla, mira proprio a coinvolgere gli operatori del territorio e tutte le persone fisiche e giuridiche, nella manutenzione degli spazi verdi pubblici creando coinvolgimento e rendendo sia un servizio per la comunità, sia visibilità alle aziende aderenti.

“Siamo davvero tanto fieri di aver trovato la disponibilità di numerose persone che hanno dimostrato buona volontà e senso civico e siamo profondamente grati per l’impegno finalizzato solo a rendere più belli e accoglienti i luoghi in cui viviamo” hanno fatto sapere dalla casa comunale sottolineando che si tratta di un contributo prezioso, in risposta ad un’iniziativa che invita tutti ad attivarsi per il bene di Serre.