Serie D, ufficializzati i gironi. Ecco il cammino della Gelbison

La Lega Nazionale Dilettanti ha ufficializzato il calendario per della Serie D per la stagione 2024/2025. Lo start del girone G, quello della Gelbison, è fissato per il prossimo 8 settembre alle ore 15, quando la compagine rossoblù se la vedrà in trasferta con il Terracina.

Un avvio all’insegna dei derby

Per la prima sfida in casa i tifosi dovranno attendere il 15 settembre e il derby campano con il Savoia. Gli Oplontini saranno una delle compagini da battere per la vittoria finale e verranno probabilmente ospitati al “Vaudano” di Capaccio Capoluogo o al “Guariglia” di Agropoli.

Sarà un inizio di stagione all’insegna dei derby, visto che alla terza giornata i rossoblù sbarcheranno a Sarno, per una sfida tutta “salernitana”.

Il girone D promette un avvio al cardiopalma. Il finale, invece, si terrà in terra di Sardegna contro l’Olbia il 4 maggio 2025.

La corsa contro il tempo di Galderisi

Nel frattempo mister Galderisi è già all’opera, in quanto avrà meno di un mese per incidere la sua impronta sui meccanismi della Gelbison. Servirà tutta la sua esperienza per arrivare pronti all’8 settembre, quando si farà sul serio contro un’avversaria temibile.

Visti gli obiettivi non sono ammessi passi falsi, soprattutto all’esordio.

Il cammino della Gelbison

Terracina – Gelbison

Gelbison – Savoia

Sarnese – Gelbison

Gelbison – Cynthia

Gelbison – Atletico – Uri

Puteolena – Gelbison

Gelbison – Ilvamaddalena

Sassari – Lattedolce – Gelbison

Gelbison – Guidonia

Anzio – Gelbison

Gelbison – Real – Monterotondo

Cassino – Gelbison

Gelbison – Paganese

Trastevere – Gelbison

Gelbison – Lodigiani

Sarrabus – Ogliastra Gelbison

Gelbison – Olbia