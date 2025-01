Serie D: Trasferta romana per la Gelbison

Nella 21a giornata del campionato di Serie D girone G, la Gelbison sarà impegnata nella trasferta in terra romana contro il Cynthialbalonga, presso lo stadio “Pavone”, match che verrà disputato a porte chiuse.

La probabile formazione dei rossoblù

La Gelbison recupererà alcuni dei suoi protagonisti per questo delicato test, mister Giampà dovrebbe riabbracciare Viscomi e Setola, dopo un lungo periodo di stop.

Il tecnico calabrese opterà per il 3-4-3, in porta Apsits, linea difensiva con Casella, Gallo e Accetta; sugli esterni agiranno Coscia e Kosovan, in mezzo al campo la solita coppia Salzano Manzo e in avanti spazio per il tridente ultra offensivo Dambros Prado e Croce, rimangono ancora dei dubbi sull’undici titolare, con Aprile pronto a giocarsi una chance dal primo minuto con Accetta, nel caso dovesse entrare Aprile, sull’esterno sarebbe pronto Sognog a prendere il posto di Kosovan che allo stesso tempo potrebbe agire alle spalle di Prado e Croce, tante le possibilità di scelta per la Gelbison che ha recuperato quasi tutti i suoi effettivi per poter cambiare la partita anche in corso d’opera.

L’avversaria

Il Cynthialbalonga dopo aver perso l’ultima gara contro l’Atletico Uri, andrà alla ricerca di un riscatto per guadagnare punti preziosi ai fini della lotta salvezza.

Il tecnico Ferazzoli, ex di giornata, già all’andata mise in grosse difficoltà I Cilentani espugnando l’allora “Vaudano” con una doppietta di D’Angelo, adesso sarà tutt’altra partita con la Gelbison che proverà subito a spingere forte e mantenere il dominio del gioco, mentre il Cynthialbalonga attenderà il momento giusto per ripartire e mettere in difficoltà la capolista.

Il giocatore da tenere maggiormente d’occhio sarà Ingretolli, attaccante classe 94’ con all’attivo 7 reti in questa stagione.

Sara un match ricco di contenuti tra due squadre che proveranno il tutto per tutto per portare a casa l’intera posta in palio.