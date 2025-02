Serie D: Trasferta in terra sarda per la Gelbison

La Gelbison dopo aver superato brillantemente il derby contro la Puteolana, grazie ad una rete di Prado, si prepara ad affrontare l’Ilvamaddalena, domenica alle ore 14:30 allo Stadio “Pietro Secci”.

La gara

I cilentani per la trasferta dovrebbero recuperare il lungodegente Viscomi, mister Giampà si affiderà al modulo ormai più consolidato il 3-4-3, in porta Colella, linea difensiva composta da Casella Gigliotti e Gallo, sull’esterno dovrebbe rientrare titolare Coscia, dopo la squalifica, con Kosovan dalla parte opposta, a centrocampo agiranno Salzano e Pitarresi, mentre davanti dovrebbe tornare il tridente ultra offensivo Dambros, Prado e Croce; in panchina scalpitano per un posto da titolare Setola, Manzo e Golfo, a dimostrazione che la rosa dei cilentani è profonda e può permettersi di lasciare fuori interpreti che in qualsiasi altra squadra dello stesso girone sarebbero titolari.

L’avversaria

L’Ilvamaddalena viene da un successo fondamentale sul Terracina, la squadra sarda non naviga in una zona di classifica entusiasmante ricoprendo il penultimo posto, però la classifica resta corta e per l’Ilvamaddalena conquistare tre punti nella gara con la Gelbison sarebbe fondamentale.

La squadra del tecnico Fascia non concede molte occasioni alle avversarie, puntando molto sulle ripartenze, il giocatore più rappresentativo è Touray, attaccante classe 99’, autore di tre reti in questo campionato, capace di fare reparto da solo e lavorare bene per la squadra.

I punti in palio saranno pesantissimi nel match di domenica, con le due squadre che lottano per traguardi differenti, i Sardi proveranno ad uscire momentaneamente dalla zona critica della classifica, mentre i cilentani saranno chiamati all’ennesima prova di maturità per ribadire le ambizioni promozione