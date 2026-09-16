Serie D, la Gelbison trova il primo successo: Budoni battuto 2-1 al Giordano

Nonostante l’orario insolito, una bella cornice di pubblico si è radunata allo stadio Valentino Giordano di Castelnuovo Cilento per il turno infrasettimanale valido per la terza giornata del campionato di Serie D. È arrivata la prima vittoria nel torneo per la Gelbison: i ragazzi guidati da mister Agovino hanno battuto per 2-1 la formazione sarda del Budoni.

La squadra di casa è partita subito con l’atteggiamento giusto, trovando la via del gol già al 14′ con De Martino. Al 35′ è giunta la risposta degli ospiti con Schirru, che ha ristabilito l’equilibrio. Nella ripresa il Budoni è cresciuto sul piano del gioco, ma la Gelbison ha mostrato maggior determinazione, riuscendo a conquistare l’intera posta in palio.

Il primo tempo: De Martino sblocca, Schirru pareggia

Mister Agovino si è affidato dal 1′ a Rossi tra i pali, difeso da Altobelli, Viscomi e Darboe. A centrocampo spazio a Uliano, Chironi, De Martino e Pellacani, mentre il tridente d’attacco è stato composto da Coscia, Balla e Simeri.

Al 2′ Simeri si è involato sulla fascia ed è stato atterrato, guadagnando una punizione. Sulla palla si è presentato Chironi, il cui traversone è stato allontanato dalla difesa sarda in calcio d’angolo. Al 4′ si è verificato un episodio controverso in area di rigore sarda: Simeri è finito a terra, ma l’arbitro ha sanzionato l’attaccante in maglia bianca con un cartellino giallo per simulazione.

Un minuto dopo è arrivata la prima conclusione dalla distanza per i rossoblù con De Martino, con palla deviata nuovamente in corner. All’8′ il Budoni si è reso pericoloso su calcio piazzato: il tiro di Ragatzu, sporcato da Cabri, ha impattato contro la traversa. Al 14′ la Gelbison ha sbloccato la gara: sugli sviluppi di una punizione, De Martino si è fatto trovare pronto in area e ha trafitto Di Giorgio per l’1-0.

Al 17′ un’altra punizione per i padroni di casa è sfumata a causa del traversone fuori misura di Coscia. Tra il 20′ e il 24′ la partita si è accesa: la Gelbison ha sfiorato il raddoppio prima con Balla e poi con Coscia, a cui ha risposto immediatamente il Budoni cogliendo un palo con Ragatzu. Gli ospiti si sono resi pericolosi anche poco dopo con una doppia conclusione all’interno dell’area.

Al 27′ Simeri ha servito Uliano, la cui conclusione da fuori area è stata deviata in angolo; dal corner successivo Pellacani ha visto la propria battuta rimpallata dalla difesa. Al 35′ il Budoni ha trovato il gol del pareggio: Taiappa ha messo al centro un pallone invitante che Schirru ha spinto in rete. Al 44′ la Gelbison è tornata in avanti con un cross di Coscia smanacciato dal portiere, senza che gli attaccanti rossoblù riuscissero a ribadire in rete. Dopo tre minuti di recupero, l’arbitro ha mandato le squadre negli spogliatoi sul risultato di 1-1.

La ripresa: decide il rigore di Kosovan

All’inizio del secondo tempo mister Agovino ha inserito Di Claudio al posto di Darboe, apparso sottotono nel primo tempo e già ammonito. Al 5′ il Budoni è partito aggressivo sfiorando il gol con un tiro di Gomez finito a lato, approfittando di una Gelbison inizialmente lenta nella manovra. La panchina di casa è corsa ai ripari effettuando un doppio cambio: fuori De Martino e Balla, dentro Kosovan e Sannoh.

Al 12′ un colpo di testa dell’attaccante ospite Fall non ha impensierito Rossi. Al 15′ la Gelbison ha sostituito Simeri con Piazza. La svolta dell’incontro è arrivata al 20′ st: Coscia è stato atterrato all’interno dell’area di rigore e l’arbitro ha decretato il penalty. Dal dischetto Kosovan si è dimostrato freddo, trasformando la massima punizione e portando i rossoblù sul 2-1.

Al 30′ st il Budoni ha trovato la via della rete ancora con Ragatzu, ma l’arbitro ha annullato per una posizione di fuorigioco. Un minuto più tardi Coscia è scappato sulla corsia di sinistra lasciando partire un diagonale finito di poco a lato. Al 33′ st nuova minaccia sarda: una punizione di Ragatzu ha sfiorato la traversa prima di essere liberata dalla difesa locale.

Al 42′ st c’è stata la standing ovation per Coscia, autore di una prestazione maiuscola, sostituito da Silvestri. Negli ultimi minuti di gioco la Gelbison ha sfiorato il terzo gol prima con un colpo di testa di Piazza e poi con una conclusione di Sannoh terminata al lato di un soffio. Dopo 5 minuti di recupero, il triplice fischio ha sancito la vittoria della formazione cilentana.