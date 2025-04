Serie D: La Gelbison torna alla vittoria. Battuto il Sarrabus Ogliastra

Tre punti per la Gelbison che dopo due giornate torna alla vittoria contro i sardi del Sarrabus Ogliastro. Decisiva una rete di Golfo nei minuti finali.

La gara

La prima frazione si apre con un percussione di Liurni che mette un bel cross tagliente al centro dell’area, ma Setola non riesce ad arrivarci; al 13’ ci prova Kosovo dalla distanza, tiro di poco a lato.

La reazione della squadra ospite arriva al 25’ con un tiro di Pinna che sorvola di poco la traversa, al 28’ arriva l’occasione più nitida della prima frazione, bel cross di Setola per Prado che da pochi passi in tuffo spara alto.

Nei minuti finali della prima frazione ci riprova Prado, ma ancora una volta il suo colpo di testa termina alto.

Nella ripresa i ritmi si abbassano e le occasioni scarseggiano. Al 63’ la Gelbison ci riprova con Gigliotti, ma il suo colpo di testa dagli sviluppi di corner termina alto, la reazione del Sarrabus Ogliastra arriva al 75’ con una clamorosa occasione con Pinna che da pochi passi calcia fuori.

All’83 arriva la rete del vantaggio dei cilentani grazie a Golfo che è il più lesto a depositare in goal un pallone vagante in area di rigore.

Nei minuti finali viene espulso Manzo per doppia ammonizione.

Termina così la partita partita con il risultato di 1-0 per la Gelbison.

Torna alla vittoria la squadra di mister Giampà che consolida il secondo posto in classifica.