Serie D: La Gelbison prova il tutto per tutto | VIDEO

Dopo aver raccolto due punti nelle ultime tre sfide e vedendo conseguentemente allontanarsi la possibilità della promozione diretta, la Gelbison domenica ospiterà al “Valentino Giordano” la Sarrabus Ogliastra per tenere vive le flebili speranze di riagguantare il Guidonia.

La probabile formazione

Mister Giampà opterà per qualche cambio rispetto alle ultime uscite, il modulo di riferimento sarà sempre il 3-4-1-2, in porta Colella, linea difensiva composta da Casella, Gigliotti e Viscomi, sugli esterni Sognog e Coscia, al centro del campo agiranno Salzano e Manzo, mentre in avanti spazio a Kosovan alle spalle di Prado e Dambros, questo dovrebbe essere l’undici titolare per affrontare i sardi.

Gli unici dubbi riguardano la possibilità di vedere qualche altro giovane esordiente dal primo minuto, oltre all’impiego di Croce o Marcelli in mezzo al campo; come sempre sono tante le opzioni per il tecnico calabrese che probabilmente cercherà di dare spazio e minutaggio a chi nelle ultime uscite ne ha trovato di meno.

L’avversaria

La Sarrabus Ogliastra viene da un periodo buono di forma, i sardi infatti hanno raccolto nove punti nelle ultime cinque gare, rilanciando in classifica e abbandonando l’ultimo posto per lungo tempo occupato.

La squadra di mister Carta dopo un inizio di stagione tribolato nell’ultimo periodo sembra aver trovato la quadra giusta, il giocatore più rappresentativo è Giovanni Pinna attaccante classe 01’ con all’attivo 6 reti in questa stagione.

I sardi proveranno a fare di tutto per guadagnare tre punti fondamentali per la propria classifica.

La Gelbison sarà chiamata ad una reazione d’orgoglio dopo l’ultimo periodo difficile di stagione.