Serie D: la Gelbison apre il nuovo anno ospitando il Terracina

Nella 18a giornata del campionato di serie D girone G, la Gelbison ospiterà il Terracina al “Valentino Giordano” alle 14:30, nella prima gara del girone di ritorno. I Cilentani, dopo aver chiuso l’anno con una vittoria sull’Olbia, proveranno a replicarsi continuando la striscia di risultati utili consecutivi.

Mister Giampà ritroverà tutti i suoi uomini a disposizione e si affiderà all’ormai consolidato 3-4-1-2, in porta Apsits, nonostante l’errore dell’ultimo match, partirà titolare, linea difensiva con Gallo Viscomi e Casella, a centrocampo Manzo e Salzano, sugli esterni Coscia da un lato e Sognog dall’altro, con Golfo che agirà alle spalle di Prado e Croce. Rimangono in ballottaggio alcune posizioni con Setola recuperato e pronto a giocarsi un posto da titolare con Sognog, mentre in difesa Casella parte avvantaggiato su Accetta, l’ultimo dubbio è tra Kosovan e Golfo, con quest’ultimo che sembra poter partire dall’inizio. La Gelbison proverà a far valere il fattore campo per continuare a guadagnare punti sulla vetta della classifica.

L’avversaria

Il Terracina ha chiuso l’anno in bellezza con una vittoria sulla Puteolana, regalandosi tre punti fondamentali per uscire dal baratro della retrocessione diretta. La squadra del tecnico Palo ha dimostrato un rendimento costante sia in casa che in trasferta, nell’ultimo periodo sono arrivati due successi importanti che hanno rilanciato la squadra Laziale in classifica.

Il calciatore più rappresentativo è Dorato, attaccante classe 88’, esperto che ha già messo a segno tre goal in questa stagione, nonostante i pochi goal realizzati si è dimostrato un calciatore capace di fare reparto da solo che lavora tanto per la squadra.

Il Terracina arriverà al “Valentino Giordano” provando ad impostare una partita sulla falsa riga della gara d’andata, dove per poco la squadra Laziale stava portando a casa il bottino pieno. Grande sacrificio e ripartenze immediate, sarà questo presumibilmente il sistema di gioco della squadra ospite che d’altro canto troverà difronte una Gelbison agguerrita e in gran forma pronta a mettere tutto in campo per conquistare tre punti preziosissimi per iniziare al meglio il nuovo anno.