Serie D: il punto su giornata 14 del girone H

Classifica che si accorcia al vertice quando la 14esima giornata del girone H è in archivio. Casarano e Team Altamura vengono fermate rispettivamente da Barletta e Paganese, il Nardò batte la Gelbison e incalza. Sorride a mezza bocca il Santa Maria, buono il pareggio a Martina, insaspettato, ma l’Angri vince col Fasano e allunga.

Che sfida in zona playoff

Molto combattuta la sfida in zona playoff. Tante sono le squadre in corsa e la sensazione è che si daranno battaglia fino alla fine del torneo. Si riaffaccia nei quartieri alti il Matera che confeziona la seconda vittoria consecutiva ad Andria.

È proprio la Fidelis a uscire dalla zona playoff appaiandosi alla Gelbison, che vive un momento negativo con la seconda sconfitta di fila: per ora non ha sortito effetti il cambio in panchina.

La situazione per la lotta salvezza

Si torna a respirare nell’Agro Nocerino, l’Angri si risolleva dalla zona salvezza, mentre la Paganese riesce a mantenere la posizione, con il pareggio insapettato in casa del Team Altamura capolista.

Il Santa Maria ottiene un buon punto ma ne perde due sull’Angri (che si allonta), su Gravina e Bitonto vittoriose rispettivamente su Gallipoli e Palmese. Perdura per queste ultime due compagini il momento no, in tal senso sono probabili interventi sul mercato nelle prossime settimane.