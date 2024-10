Serie D: Gelbison sfida l’Ilvamaddalena

La Gelbison dopo il pari agguantato nel finale contro la Puteolana grazie ad una prodezza di capitan Croce, sabato alle ore 14:00 al “Vaudano” ospita l’Ilvamaddalena.

I dubbi di mister Galderisi

Galderisi non dovrebbe avere defezioni per la sfida interna contro la squadra sarda, sembra infatti che sarà la prima giornata in cui la Gelbison avrà tutti gli effettivi a disposizione.

Sicuramente una nota positiva per la squadra Cilentana che dovrebbe affidarsi alla ormai consolidata difesa a quattro con Tartaro tra i pali da destra a sinistra Setola, Gorzelewsky, Viscomi e Karsenty. Se in difesa i dubbi sono pochi a centrocampo potrebbero essercene di più, a partire favoriti per un posto da titolare sono Salzano, Bolognese e Kosovan, con Manzo e Diakhate che scalpitano per una maglia dal primo minuto, in avanti probabile il tridente Coscia Dambros e Croce, con Golfo e Prado pronti a subentrare.

Tanti dubbi di formazione per il tecnico Cilentano che avrà molte soluzioni da poter adoperare sia dall’inizio che a partita in corso.

L’avversaria

L’Ilvamaddalena è partita in campionato con un andamento altalenante, la squadra di mister Cotroneo ha vinto due partite e ne ha perse quattro; una squadra che non conosce le mezze misure, formata da calciatori giovani e qualche esperto pronti a giocarsi le loro carte da qui alla fine del campionato per raggiungere l’obiettivo salvezza.

Il calciatore più pericoloso dell’ Ilvamaddalena è l’attaccante classe 99’ Blazevic, autore di due reti dall’inizio del campionato, abile sia tecnicamente che fisicamente.

La squadra sarda dunque arriverà al “Vaudano” per cercare di strappare punti utili per la propria salvezza, d’altro canto la Gelbison dovrà fare di tutto per imporre la sua superiorità, nonostante dall’inizio del campionato la squadra Cilentana abbia sofferto questo tipo di avversarie che basano il proprio gioco su una linea difensiva bassa e puntano alle ripartenze, vedremo chi riuscirà a spuntarla.