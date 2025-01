Serie D ed Eccellenza: tutti i gol delle cilentane

Weekend in salsa agrodolce per le formazioni cilentane impegnate nei campionati di Serie D ed Eccellenza. Per la Gelbison passo falso con il Cynthialbalonga. I rossoblù passano in vantaggio ma poi escono sconfitti 3 a 1.

Debacle della Battipagliese che in casa ne prende 4 dall’Heraclea. I bianconeri restano primi ma il divario dalle inseguitrici si riduce ad un solo punto.

Buona prova per l’Agropoli che pareggia in quel di Santa Maria La Carità contro una squadra che punta alla vittoria del torneo. Finisce 1 a 1.

Pari in esterna per la Polisportiva Santa Maria che conquista un punto sul difficile campo dell’Apice, diretta concorrente per la salvezza.