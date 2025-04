Serie D ed Eccellenza: i gol del week end

La Gelbison torna alla vittoria, battuto 1 a 0 il Sarrabus Ogliastra condannato ai play out. I rossoblu, invece, vedono festeggiare il Guidonia che vince il campionato. Per la squadra di patron Puglisi, invece, ora ci sono i playoff che non assicurano né promozione, né ripescaggio.

Nel campionato di Eccellenza la vittoria del torneo si deciderà all’ultima giornata, l’Heraclea è in vantaggio, la Battipagliese spera dopo aver battuto di misura l’Apice.

L’Agropoli batte 2 a 1 la Polisportiva Santa Maria. Una vittoria importante in chiave salvezza; i giallorossi perdendo piombano a -1 dalla zona play out e vengono raggiunti proprio dai delfini. Decisiva l’ultima giornata.